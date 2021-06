Chez les joueurs, AMD gagne du terrain sur les processeurs, mais en perd sur les cartes graphiques

De manière globale, les résultats de l’enquête mettent aussi en évidence la hausse du nombre de cœurs CPU, surtout sur les machines Windows. Depuis quelques années, la part des processeurs 4 cœurs et 2 cœurs s’érode lentement mais sûrement au profit de puces à 6 et 8 cœurs. Les processeurs 4 et 2 cœurs représentent toujours la majorité du parc CPU, mais de peu : 53 % environ en cumulé. Presque une machine sur trois s’appuie désormais sur un processeur 6 cœurs (30,39 %), et plus d’une machine sur 10 (13,1 %) sur une puce 8 cœurs.