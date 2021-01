AMD sur le point de dépasser Intel sur le marché du CPU desktop selon les données PassMark

Ainsi, au début du premier trimestre 2021, PassMark estime la part d'Intel à 50,2 % du marché tandis qu'AMD est, logiquement, à 49,8 %. Les succès d'AMD sont toutefois bien moins nets sur le segment laptop (83 % vs 17 %) et, plus encore, le segment server (98,9 % vs 1,1 %).