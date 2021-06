Intel 600 : les chipsets destinés à Alder Lake ne supporteront pas le PCIe Gen 5.0

À quelque chose malheur est bon, serait-on cependant tenté de dire. En effet, l'intégration du PCIe 5.0 aurait impliqué un surcoût certain au niveau des chipsets de série 600, et il aurait sans doute aussi fallu des cartes mères sensiblement plus évoluées et plus coûteuses pour soutenir les débits liés à cette nouvelle norme.