Les processeurs AMD Ryzen continuent leur remontada, atteignant près de 30 % des joueurs Steam

Saluée pour ses performances de haut vol à un prix très compétitif, la gamme de processeurs AMD Ryzen connaît une ascension constante, toutes vitesses confondues, auprès des utilisateurs de Steam. Cela s'inscrit dans une tendance plus globale, cette gamme de processeurs conquérant doucement mais sûrement toujours plus de parts de marché.

Qu'il s'agisse des modèles entrée de gamme ou même de ceux dotés de 6 ou 8 cœurs, les produits AMD Ryzen se placent de plus en plus comme de sérieux concurrents face à Intel. Ils se sont également démarqués plus récemment, étant les seuls à embarquer 12 cœurs, prenant ainsi un sérieux avantage.

Pour le jeu sur Linux , les processeurs AMD Ryzen affichent également de très belles performances. Ils se sont en effet retrouvés en avril dans 36 % des machines étudiées dans le cadre de l'enquête Steam, soit une progression de 3 % par rapport à décembre 2021.

Une tendance globale positive qui devrait se poursuivre, au vu des produits récents et à venir de la gamme.