AMD lance une série limitée Midnight Black de sa Radeon RX 6800 XT, elle même introuvable

D'un point de vue strictement technique, cette Radeon RX 6800 XT Midnight Black n'apporte rien de plus que la mouture standard de la carte. On reste en effet sur le même GPU Navi 21, limité à 72 unités de calcul (4 608 processeurs de flux), et l'on retrouve les mêmes fréquences que celles de la 6800 XT classique, avec la même configuration mémoire et le même TGP.

Comme le précise WCCFTech, il n'est pas impossible que d'autres stocks fassent leur apparition sur le site officiel d'AMD d'ici quelques semaines, et cette fois de nouveau au juste prix. Reste que les membres de la Red Team pourront y avoir accès en priorité. En d'autres termes, le client lambda risque fort de rester bredouille…