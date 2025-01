Le résultat est sans appel et si le TIM est bel et bien plus efficace que l'Arctic MX6, celle-ci se comporte très bien. On ne parle effectivement que d'une différence de 2°C en moyenne en faveur du TIM. Après un stress test de 370 secondes, TechPowerUp a pu mesurer une température de 77,6°C sur le TIM quand la stabilisation se faisait à 79,4°C pour l'Arctic MX6.

Alors, bien sûr, on peut toujours se dire que les conditions de test peuvent avoir un impact sur ce résultat. Peut-être qu'en pleine canicule le TIM se montrera encore un peu plus efficace, mais en l'état, un écart de 1,8°C n'est pas une révolution. Avis à tous les bricoleurs : on s'en passe très bien.