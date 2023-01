Arrêtez tout ! Le ketchup fait apparemment une bonne pâte thermique pour nos cartes graphiques

Parmi les solutions de refroidissement pour cartes graphiques standards, on retrouve donc des marques bien connues dans le domaine. Arctic, Corsair et EC360 répondent en effet présent et affichent dans l'ensemble de très bons résultats. En opposition, nous trouvons d'autres substances bien moins ordinaires telles que du dentifrice, du ketchup et une tranche de fromage. Parce que pourquoi pas ?