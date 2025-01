Forcément, impossible de ne pas se souvenir qu'il n'y a encore pas si longtemps, Intel était embêtée par une affaire de processeurs qui avaient comme qui dirait tendance à s'autodétruire lorsqu'on les poussait un peu beaucoup.

Les processeurs en question, principalement des Core i7-13700K, Core i9-13900K, Core i7-14700K et Core i9-14900K, semblent aujourd'hui avoir enfin retrouvé une certaine sérénité grâce aux diverses rustines conçues par Intel et mises en place par ses partenaires, fabricants de cartes mères. Aujourd'hui, il n'est donc pas question de parler de processeurs qui brûlent et crashent… ou alors, seulement parce qu'il n'y a plus assez d'azote liquide pour les refroidir.