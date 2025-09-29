Les processeurs actuels fonctionnent un peu comme des marteaux. Chaque calcul est un coup sec qui commute un transistor, une opération qui dissipe irrémédiablement l'énergie sous forme de chaleur une fois terminée. La puce « Ice River » adopte une philosophie radicalement différente, celle du pendule : l'énergie oscille, allant et venant pour être en partie réutilisée dans le cycle de calcul suivant.

Pour y parvenir, elle combine deux techniques connues des physiciens mais rarement appliquées sur du silicium moderne. D'une part, le calcul adiabatique, qui module la tension en douceur pour éviter les pertes brutales d'énergie. D'autre part, la logique réversible, qui permet de « dé-calculer » une opération pour retrouver l'état initial sans effacer l'information, et donc sans gaspiller l'énergie associée. Le résultat de cette démonstration de faisabilité est tangible : une récupération d'environ 30% de l'énergie lors des tests.