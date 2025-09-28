Une des conséquences directes de cette explosion de consommation d’énergie est la chaleur produite par les composants IA, qu’il a fallu canaliser. Pour y répondre, les centres dirigent le liquide depuis des unités centrales vers des plaques froides installées sur les composants les plus sollicités. Ted Pulfer souligne : « Tous travaillent ensemble, partagent leurs observations et testent leurs solutions sur le terrain et en laboratoire. Cette coopération pratique permet de résoudre des problèmes de refroidissement complexes ».

Microsoft expérimente la microfluidique, où de minuscules canaux gravés dans le dos des puces permettent au liquide de passer directement sur le silicium. Les premiers essais montrent que cette méthode dissipe la chaleur jusqu’à trois fois plus efficacement que les plaques classiques et réduit la hausse de température des GPU de 65 %, selon la charge de travail. L’intelligence artificielle elle-même sert à identifier les zones les plus chaudes et à diriger le flux de liquide de manière ciblée.

La pression exercée par la consommation élevée crée également des opportunités pour les plus petits centres. Ted Pulfer indique : « Parfois, le volume des commandes crée des délais de production, ce qui ouvre la porte à d’autres opérateurs pour proposer des solutions adaptées. Dans ce marché rapide, l’agilité et l’innovation restent des atouts essentiels ». Les méthodes de refroidissement influencent directement la performance des racks IA. Les technologies liquides et la surveillance thermique permettent de maintenir la puissance maximale des racks tout en contrôlant la chaleur produite.

Mais ne soyons pas pour autant alarmistes. Si la demande constante en IA pour améliorer notre quotidien est gourmande en énergie, il faut toute proportion gardée, comme on vous en parlait il y a quelques jours sur Clubic. On serait encore loin de la crise énergétique provoquée par la gourmandise de l'IA.