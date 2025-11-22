Alors que nous venons de publier le test du petit dernier de chez AMD, le Ryzen 5 7500X3D, la chaîne Youtube Branch Education a mis en ligne il y a seulement quelques jours une vidéo absolument passionnante.

Intitulée « How do CPUs work », ladite séquence décrypte – comme son nom l'indique – le fonctionnement de ces monstres de compléxité qui animent aujourd'hui quantités d'appareils de notre quotidien depuis notre ordinateur bien sûr en passant par notre smartphone, mais aussi notre console de jeu vidéo voire, avec des solutions plus limitées, d'innombrables objets connectés (montres, voitures…).