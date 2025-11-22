Histoire de briller au prochain repas de famille ou simplement pour bien savoir de quoi on parle dans pas mal d'actualité clubicienne, une vidéo vous en dit (beaucoup) plus sur tout ce qui se passe au cœur d'un processeur.
À Clubic, il ne se passe pour ainsi dire pas une journée sans que nous parlions de processeurs également connus sous le sigle CPU pour Central Processing Unit. Mais que se cache exactement derrière ces trois mots ?
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le CPU (sans jamais oser le demander) »
Alors que nous venons de publier le test du petit dernier de chez AMD, le Ryzen 5 7500X3D, la chaîne Youtube Branch Education a mis en ligne il y a seulement quelques jours une vidéo absolument passionnante.
Intitulée « How do CPUs work », ladite séquence décrypte – comme son nom l'indique – le fonctionnement de ces monstres de compléxité qui animent aujourd'hui quantités d'appareils de notre quotidien depuis notre ordinateur bien sûr en passant par notre smartphone, mais aussi notre console de jeu vidéo voire, avec des solutions plus limitées, d'innombrables objets connectés (montres, voitures…).
En un peu plus de 36 minutes, à peu près tous les points sont abordés et, en particulier, la fameuse chaîne Fetch – Decode – Execute – Memory – Writeback, dont les cinq étapes résument pas mal la procédure suivie par le CPU. Branch Education est extrêmement didactique avec de parfaites analogies pour bien appréhender chacune de ces étapes de manière aussi claire que possible, sans en faire trop.
Attention, la vidéo est – son titre le laisse sous-entendre – intégralement en anglais. Il est toutefois possible d'activer les sous-titres et, même si le résultat est encore imparfait, de profiter d'une traduction automatique en français. Il serait dommage de se priver d'un tel moment pédagogique.