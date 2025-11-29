36 billions – ou 36 mille milliards – de calculs par seconde, tel serait le montant d'opérations à réaliser pour faire tourner aujourd'hui les jeux vidéo les plus modernes comme le fameux Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED.

Un nombre à peine concevable pour nos esprits qui sert pourtant de base pour cette nouvelle vidéo présentée par la chaîne Youtube Branch Education. En un peu moins de 30 minutes, nos confrères font une nouvelle fois preuve de grande pédagogie pour détailler tous les aspects de cette puce que l'on connaît sous le sigle GPU (pour Graphics Processing Unit) et qui donnerait presque l'impression de faire tourner le monde d'aujourd'hui.

À la base du GPU, on retrouve effectivement la société NVIDIA, devenue en quelques années un mastodonte dépassant en capitalisation boursière des géants comme Apple ou Microsoft.