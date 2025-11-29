Vous souhaitez en savoir plus sur l'activité de la puce la plus en vogue à l'heure actuelle ? Le GPU anime votre carte graphique et se trouve au sein des calculs les plus complexes en matière d'intelligence artificielle.
Pour de nombreux usagers, la carte graphique est clairement le composant le plus important du PC et, au cœur de celle-ci, trône le GPU, une puce qui a fait la richesse de la société NVIDIA. Mais comment fonctionne ce composant assez différent des classiques CPU ?
Le GPU plus puissant que le CPU ?
36 billions – ou 36 mille milliards – de calculs par seconde, tel serait le montant d'opérations à réaliser pour faire tourner aujourd'hui les jeux vidéo les plus modernes comme le fameux Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED.
Un nombre à peine concevable pour nos esprits qui sert pourtant de base pour cette nouvelle vidéo présentée par la chaîne Youtube Branch Education. En un peu moins de 30 minutes, nos confrères font une nouvelle fois preuve de grande pédagogie pour détailler tous les aspects de cette puce que l'on connaît sous le sigle GPU (pour Graphics Processing Unit) et qui donnerait presque l'impression de faire tourner le monde d'aujourd'hui.
À la base du GPU, on retrouve effectivement la société NVIDIA, devenue en quelques années un mastodonte dépassant en capitalisation boursière des géants comme Apple ou Microsoft.
En premier lieu, Branch Education revient sur la distinction entre le CPU (Central Processing Unit), détaillée dans la vidéo de la semaine dernière, et le GPU afin de comprendre combien ils sont différents.
Nos confrères insiste ainsi sur le fait qu'un GPU peut réaliser bien plus de calculs à la seconde qu'un CPU, mais avec des opérations plus basiques et sur des scénarios plus typés. Le CPU a pour lui davantage de polyvalence et, bien sûr, la possibilité de faire tourner des systèmes d'exploitation. La philosophie au cœur de ces deux types de puces est donc radicalement différente.
Par la suite, Branch Education revient sur l'architecture d'une carte graphique, le fonctionnement plus précis du GPU. Les échanges de données entre le GPU et la mémoire vidéo sont évoqués avec les différences entre GDDR et HBM, deux types de mémoire qui font la une de l'actualité. De plus, la vidéo revient sur les notions de « embarrassingly parallel problems » et de « single instruction multiple data » (SIMD). Si avec tout ça vous n'arrivez pas à briller en société !