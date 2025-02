La péridynamique, théorie mathématique complexe permettant de modéliser les comportements des matériaux à l'échelle atomique, nécessite des ressources informatiques colossales. À quoi sert-elle ?

C'est une théorie non locale, c'est-à-dire une théorie physique où les interactions entre des points ne dépendent pas seulement de leur proximité immédiate, mais également de l'état d'autres points situés à une certaine distance. Elle sert à analyser les interactions entre particules au-delà de leur voisinage immédiat, autorisant la prédiction précise des fractures et des déformations dans les matériaux les plus complexes. Alliages spéciaux, céramiques, silicium ou polymères, par exemple. Traditionnellement, ces calculs exigent des supercalculateurs ou des clusters (ensemble d'ordinateurs interconnectés), limitant leur accessibilité aux grandes institutions disposant d'infrastructures spécialisées.

La Professeure Yang Yang et son équipe ont bouleversé ce paradigme en développant PD-General, un framework qui réinvente l'architecture même du calcul sur GPU. Grâce à une excellente compréhension de l'architecture CUDA de NVIDIA, couplée à une restructuration des schémas de calcul et des flux de données de la carte graphique utilisée pour le test.

La carte graphique en question ? Une simple RTX 4070, et ce qu'ils en ont tiré est assez ahurissant : les calculs s'exécutent 800 fois plus rapidement que les programmes séquentiels classiques et ses performances sont 100 fois supérieures aux solutions parallèles basées sur OpenMP. En seulement cinq minutes, le GPU a pu traiter 4 000 étapes itératives.