Peut-être moins de cœurs, mais de plus hautes fréquences pour la RTX 4090D destinée à la Chine

Depuis le 17 novembre dernier, ces cartes ne peuvent plus être exportées vers la Chine et la sanction n'a pas tardé à produire ses effets avec la disparition quasi immédiate de la référence chez les revendeurs chinois. On a même pu voir d'anciennes cartes RTX 4090 être récupérées, désossées pour finalement être reconditionnées en carte pour l'IA, marché plus lucratif.

NVIDIA avait toutefois un autre tour dans sa manche et comme elle avait pu le faire en sortant les A800/H800 suite à l'interdiction d'exporter les A100/H100, la société prévoit aujourd'hui des GeForce RTX 4090D.