Les mises à jour de pilotes ont doublé les performances des GPU chinois Moore Threads S80 et S70

Difficile de ne pas être impressionnés par les résultats obtenus avec des performances plus de 2,5 fois supérieures sur les scènes 3DMark Fire Strike (normal, extrême et ultra). Plus intéressant encore, ces gains se confirment sur les nombreux jeux testés par nos confrères avec, dans certains cas, un doublement des performances : Call of Duty: Modern Warfare 3, Crossfire, DOTA 2, League of Legends, Risk of Rain 2.