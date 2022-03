La première carte graphique grand public chinoise se dévoile, destinée à du jeu 1080p

Pensée pour les PC de bureau et le gaming, la MTT S60 dispose de 2048 coeurs MUSA couplés à 8 Go de mémoire LPGDDR4X. La carte est équipée d'un blower pour le refroidissement et développe 6 TFLOP de puissance de calcul selon son constructeur. Lancée en 2016, la GTX 1070 développait pour rappel un niveau de performances semblable (6,5 TFLOP environ), au même titre que Xbox One X en 2017. Nous ne sommes donc pas sur une carte capable de faire vaciller les solutions graphiques actuelles d'AMD, NVIDIA ou même Intel, mais elle devrait se montrer à l'aise en 1080p.