Le Chinois Innosilicon présente une carte graphique à base de GPU Fenghua dotée de GDDR6X

Afin de ne plus dépendre des grandes entreprises américaines, la Chine développe ses propres solutions dans à peu près tous les domaines, mais les GPU chinois étaient encore très discrets.

Le Fenghua mis au point par la société Xindong Technology dispose de sérieux arguments. Hélas, entre traduction approximative et informations parcellaires, il n'est pas évident de s'en faire une idée précise. On retiendra tout de même que la puce est conçue pour Android, Linux et Windows.

Il est question de prendre en charge aussi bien DirectX qu'Open GL, OpenGL ES, OpenCL ou Vulkan. Le GPU exploite une interface PCIe Gen 4 avec des sorties DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 et est complété par de la mémoire vidéo GDDR6X.

Cette mention de DirectX et la présence d'informations relatives au cloud gaming soulignent les ambitions de cette Fenghua No.1, dont on espère avoir bientôt des nouvelles plus précises.