Intel : les premières cartes graphiques Iris Xe se montrent enfin

Comme évoqué plus haut, les GPUs dédiés Iris Xe « DG1 » ne sont en rien des monstres de puissance, d'après des benchmarks préliminaires, ces derniers arriveraient à peine au niveau d'une GeForce GTX 1050, mais il est possible qu'Intel ait musclé un peu son jeu pour le lancement.

Quoi qu'il en soit, il faut vraiment voir ces puces comme des cartes vouées au monde bureautique et multimédia, permettant un petit surplus de puissance graphique pour les tâches du quotidien et une meilleure prise en charge de certains codecs. On sait par exemple qu'elles sont capables de décoder les contenus AV1, qu'elles sont également assez à l'aise avec l'IA et qu'elles supportent le HDR ainsi que trois écrans 4K. Le support de l'Adaptive Sync est aussi au menu.

On y trouve pour le reste 80 unités d'exécution et 4 Go de VRAM. Autant dire qu'il en faudra plus pour faire trembler AMD et NVIDIA, mais il ne s'agit a priori que d'une mise en bouche pour Intel, qui va maintenant pouvoir se concentrer sur le développement de son architecture Xe-HPG, conçue cette fois pour les hautes performances et le gaming, entre autres.