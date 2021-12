Le Chinois Innosilicon dévoile sa première gamme de cartes dédiées, mono et dual-GPU

Comme le précise VideoCardz, Innosilicon ne sort pas cette première puce de nulle part, elle est en réalité basée sur le design à chiplet « BXT » d'Imagination Graphics , exploité sous licence (suite à un accord signé entre les deux groupes l'an dernier). Quoi qu'il en soit, elle permet à la marque d'annoncer un quatuor de cartes graphiques mono et dual-GPU : les Fantasy One Type A et Type B, déclinées chacune en deux versions. La Type A se destine au marché grand public et aux stations de travail. Elle se contente d'un seul GPU Fantasy One, dont les spécifications complètes n'ont pas encore été communiquées.