Colossal travail mené par les Allemands de PC Games Hardware afin de mettre en lumière l'impressionnante évolution des GPU sur plus de quinze ans.
Pas moins de 180 cartes graphiques issues de tous les constructeurs ont été rassemblées au sein d'un seul et même dossier. De quoi faire un point très précis sur les avancées techniques de ces quinze dernières années.
AMD, ATI, Intel et NVIDIA dans le même bateau
La sortie d'une nouvelle génération de cartes graphiques ou tout simplement d'un nouveau modèle est l'occasion de mesurer de manière approfondie ses performances. Jusque-là, pas de problème.
Seulement, et nous le savons bien à Clubic, il n'est pas toujours évident d'être en mesure de comparer la nouvelle génération ou le nouveau modèle avec l'existant, et ce, de manière exhaustive. Manque de temps, manque de ressources, les raisons sont diverses, mais le problème est là : pour les usagers, la comparaison s'arrête souvent au deux ou trois dernières générations.
Pour la science autant que pour offrir une vision aussi précise que possible de l'ensemble du « paysage GPU » de ces quinze dernières années, nos confrères de PC Games Hardware ont réalisé un travail de titan. Pensez que les bougres ont rassemblé pas moins de 180 modèles de cartes graphiques afin de dresse un bilan de l'évolution de nos GPU.
Des cartes graphiques issues des catalogues ATI (eh oui, avant le rachat de la société), AMD et NVIDIA, mais aussi les plus rares modèles Intel pour un dossier qui impose, forcément, quelques contraintes.
180 cartes testées sur trois jeux
En effet, proposer ainsi 180 cartes graphiques différentes permet de proposer des modèles aussi anciens que les ATI Radeon HD 5450 ou NVIDIA GeForce GT 430, des cartes lancées il y a plus de quinze ans. Bien sûr, histoire de montrer la puissance actuelle des GPU, c'est la NVIDIA GeForce RTX 5090 qui clôt en quelque sorte le spectacle.
Performances observées sur 3D Mark Fire Strike. ©PC Games Hardware
Pour les contraintes, PC Games Hardware a déjà dû rassembler autant de modèle, c'est que cela prend de la place et nécessite une impressionnante logistique d'avoir ainsi 180 cartes passées à la moulinette. De fait, cette moulinette justement est limitée : il n'a pas été question de tester de manière approfondie sur des dizaines de jeux. Nos confrères se contente donc d'un passage sur une unique scène de 3DMark (Fire Strike, la plus légère) et de mesures sur BioShock Infinite, sur Tomb Raider (version 2013) et sur The Witcher 3: Wild Hunt.
Nous n'entrerons pas ici dans le détail des analystes de nos confrères de PC Games Hardware et vous invitons bien sûr à consulter cet impressionnant dossier, ce remarquable travail.
Puissances comparées en GFLOPS des GPU AMD et NVIDIA depuis 2019. ©PC Games Hardware
Faisons simplement une remarque sur la conclusion de ce papier qui s'achève effectivement non pas sur les performances des cartes sur certains jeux ou sur une espèce de moyenne, mais plutôt sur l'évolution des puissances de calcul en GFLOPS, d'un côté, sur les GPU signés ATI/AMD et, de l'autre, sur les GPU signés NVIDIA. Une évolution très intéressante sur 16 longues années.