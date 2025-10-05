La sortie d'une nouvelle génération de cartes graphiques ou tout simplement d'un nouveau modèle est l'occasion de mesurer de manière approfondie ses performances. Jusque-là, pas de problème.

Seulement, et nous le savons bien à Clubic, il n'est pas toujours évident d'être en mesure de comparer la nouvelle génération ou le nouveau modèle avec l'existant, et ce, de manière exhaustive. Manque de temps, manque de ressources, les raisons sont diverses, mais le problème est là : pour les usagers, la comparaison s'arrête souvent au deux ou trois dernières générations.

Pour la science autant que pour offrir une vision aussi précise que possible de l'ensemble du « paysage GPU » de ces quinze dernières années, nos confrères de PC Games Hardware ont réalisé un travail de titan. Pensez que les bougres ont rassemblé pas moins de 180 modèles de cartes graphiques afin de dresse un bilan de l'évolution de nos GPU.