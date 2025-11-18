Les Ryzen 9000X avaient laissé une impression mitigée en matière de performances ludiques. AMD l’avait pourtant annoncé : les véritables rois du gaming seraient les modèles X3D. Le Ryzen 7 9800X3D en est la preuve éclatante.

Grâce à ses 96 Mo de cache L3, il livre des performances de très haut niveau dans la majorité des jeux actuels. Dans notre labo, il domine les processeurs de sa génération et s’impose clairement comme la valeur sûre pour exploiter pleinement une carte graphique haut de gamme.