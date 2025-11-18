En 2025, la bataille des processeurs s’est jouée autant sur la maîtrise que sur la performance brute. Et dans cet exercice, un modèle a su confirmer la réputation d’AMD dans le domaine du jeu vidéo. Le Ryzen 7 9800X3D s’impose comme le processeur le plus juste, le plus constant et le plus efficace de l’année. Il décroche le Clubic Award 2025 du meilleur processeur.

Le Ryzen 7 9800X3D d'AMD remporte le Clubic Award du meilleur processeur 2025 © Clubic
Les Ryzen 9000X avaient laissé une impression mitigée en matière de performances ludiques. AMD l’avait pourtant annoncé : les véritables rois du gaming seraient les modèles X3D. Le Ryzen 7 9800X3D en est la preuve éclatante.

Grâce à ses 96 Mo de cache L3, il livre des performances de très haut niveau dans la majorité des jeux actuels. Dans notre labo, il domine les processeurs de sa génération et s’impose clairement comme la valeur sûre pour exploiter pleinement une carte graphique haut de gamme.

AMD peut sans difficulté claironner qu'elle détient le « roi du jeu vidéo ». Le Ryzen 7 9800X3D fait effectivement ce pour quoi il a été conçu : dominer de la tête et des épaules l'ancien maître de la discipline.

Nerces, expert composants

Aucun doute, le meilleur joueur, c'est bien lui

Le 9800X3D n’est pas qu’un processeur de joueur. Il corrige aussi certaines faiblesses de son prédécesseur, le 7800X3D, pour offrir une machine plus polyvalente.

Il reste un cran derrière certains Ryzen non-X3D en productivité pure, mais ses performances applicatives progressent suffisamment pour en faire un composant confortable au quotidien. Sa stabilité à 5,2 GHz et sa chauffe très contenue en font un CPU fiable, même en charge prolongée.

Une montée en puissance maîtrisée, qui permet de couvrir davantage de scénarios sans sacrifier l’essentiel : le jeu.

© Guillaume Tutundjian
Le Ryzen 7 9800X3D excelle dans ce pour quoi il a été conçu : la performance vidéoludique.

Dans nos tests, il rivalise ou dépasse largement le 7800X3D en jeu, tout en affichant une meilleure polyvalence. Il reste l’un des rares processeurs capables de profiter pleinement des titres les plus exigeants, notamment ceux très dépendants de la mémoire cache.

Son tarif plus élevé que le 7800X3D ne passe pas inaperçu, mais reflète une montée en capacités et une meilleure endurance globale.

Les points forts du AMD Ryzen 7 9800X3D :

  • Excellentes performances en jeu vidéo
  • Meilleur que le 7800X3D en production
  • 96 Mo de cache L3 !
  • Échauffement limité
  • Déblocage de l'overclocking

Le Ryzen 7 9800X3D n’est pas le plus spectaculaire des nouveaux processeurs. Mais il reste, de loin, le plus cohérent pour les joueurs : stable, efficace, performant et pérenne.

En 2025, il incarne la pièce maîtresse d’une configuration gaming moderne. Et c’est pour toutes ces raisons qu’il décroche le Clubic Award du meilleur processeur de l’année.

La note finale et le test complet de l'AMD Ryzen 7 9800X3D

Les autres processeurs qui ont marqué 2024/2025

AMD Ryzen 7 9700X
8 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
297,21 €
Fnac
265,00 €
Infomax
309,00 €
Les plus
  • Excellente consommation en charge
  • Performances intéressantes
  • Chauffe très mesurée
  • iGPU correct, pour dépanner
  • Prix de lancement vs Ryzen 7000
  • Compatible toutes CM AM5
Les moins
  • Consommation au repos
  • Concurrence du 7800X3D
Lire le test complet : AMD Ryzen 7 9700X
Intel Core Ultra 7 265K
7 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
305,00 €
Fnac
336,95 €
RDC
379,99 €
Materiel.net
399,95 €
Les plus
  • Intel qui se renouvelle enfin !
  • Architecture convaincante
  • Chauffe et conso mesurées
  • Performances intéressantes
  • iGPU intéressant
Les moins
  • Un peu en retrait en jeu vidéo
  • Au revoir l'hyperthreading 😪
  • Des bugs liés à Windows 11 24H2
  • Le NPU à 13 TOPS ? Mouais...
Lire le test complet : Intel Core Ultra 7 265K
AMD Ryzen 9 9950X3D
9 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
670,00 €
GrosBill
739,99 €
Fnac
747,88 €
Fnac
749,99 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Le plus puissant CPU en productivité
  • Un formidable compagnon de jeu
  • Efficacité énergétique au top
  • Échauffement limité
  • Déblocage de l'overclocking
Les moins
  • Plus cher que le 7950X3D à sa sortie
  • Un peu moins joueur que le 9800X3D
  • Pour l'avenir : l'absence de NPU
Lire le test complet : AMD Ryzen 9 9950X3D
AMD Ryzen 5 9600X
8 /10
Meilleurs prix
amazon.fr
207,99 €
Cdiscount
210,88 €
Fnac
220,46 €
GrosBill
239,90 €
Voir plus de prix
Les plus
  • Très bonne consommation en charge
  • Performances intéressantes
  • Moins de 70°C en charge !
  • iGPU correct, pour dépanner
  • Prix de lancement vs Ryzen 7000
  • Compatible toutes CM AM5
Les moins
  • Consommation au repos
Lire le test complet : AMD Ryzen 5 9600X
