En 2025, la bataille des processeurs s’est jouée autant sur la maîtrise que sur la performance brute. Et dans cet exercice, un modèle a su confirmer la réputation d’AMD dans le domaine du jeu vidéo. Le Ryzen 7 9800X3D s’impose comme le processeur le plus juste, le plus constant et le plus efficace de l’année. Il décroche le Clubic Award 2025 du meilleur processeur.
Les Ryzen 9000X avaient laissé une impression mitigée en matière de performances ludiques. AMD l’avait pourtant annoncé : les véritables rois du gaming seraient les modèles X3D. Le Ryzen 7 9800X3D en est la preuve éclatante.
Grâce à ses 96 Mo de cache L3, il livre des performances de très haut niveau dans la majorité des jeux actuels. Dans notre labo, il domine les processeurs de sa génération et s’impose clairement comme la valeur sûre pour exploiter pleinement une carte graphique haut de gamme.
AMD peut sans difficulté claironner qu'elle détient le « roi du jeu vidéo ». Le Ryzen 7 9800X3D fait effectivement ce pour quoi il a été conçu : dominer de la tête et des épaules l'ancien maître de la discipline.
Nerces, expert composants
Aucun doute, le meilleur joueur, c'est bien lui
Le 9800X3D n’est pas qu’un processeur de joueur. Il corrige aussi certaines faiblesses de son prédécesseur, le 7800X3D, pour offrir une machine plus polyvalente.
Il reste un cran derrière certains Ryzen non-X3D en productivité pure, mais ses performances applicatives progressent suffisamment pour en faire un composant confortable au quotidien. Sa stabilité à 5,2 GHz et sa chauffe très contenue en font un CPU fiable, même en charge prolongée.
Une montée en puissance maîtrisée, qui permet de couvrir davantage de scénarios sans sacrifier l’essentiel : le jeu.
Le Ryzen 7 9800X3D excelle dans ce pour quoi il a été conçu : la performance vidéoludique.
Dans nos tests, il rivalise ou dépasse largement le 7800X3D en jeu, tout en affichant une meilleure polyvalence. Il reste l’un des rares processeurs capables de profiter pleinement des titres les plus exigeants, notamment ceux très dépendants de la mémoire cache.
Son tarif plus élevé que le 7800X3D ne passe pas inaperçu, mais reflète une montée en capacités et une meilleure endurance globale.
Les points forts du AMD Ryzen 7 9800X3D :
- Excellentes performances en jeu vidéo
- Meilleur que le 7800X3D en production
- 96 Mo de cache L3 !
- Échauffement limité
- Déblocage de l'overclocking
Le Ryzen 7 9800X3D n’est pas le plus spectaculaire des nouveaux processeurs. Mais il reste, de loin, le plus cohérent pour les joueurs : stable, efficace, performant et pérenne.
En 2025, il incarne la pièce maîtresse d’une configuration gaming moderne. Et c’est pour toutes ces raisons qu’il décroche le Clubic Award du meilleur processeur de l’année.
La note finale et le test complet de l'AMD Ryzen 7 9800X3D
