CHP1

Utilisateur régulier de passmark, cet outil me permet de vérifier l’incidence de passer un PC de Windows 10 à Windows 11 à configurations strictement identiques (et optimisées bien-sûr) sur des PC récents.

Le résultat est sans appel. Selon les tests, la perte de performances est en défaveur de Windows 11 avec des différences parfois incompréhensibles venant d’un Windows 11 « plus moderne ».

Ces différences vont de -1% en 3D (DX9, DX10, DX11 et DX12) à -10% (2D, traitement des filtres/surfaces et vidéo) avec une chute de -8% dans les transferts disques et IO. Les tests CPU et mémoire ne sont pas en reste avec des baisses de 0,2% (en moyenne CPU) à 3% dans les tests mémoires (avec une latence en hausse).

Du coup, et dans la vie réelle, tout en pâtit sur Windows 11 pour les Pros : Les travaux sur les bases de données, les travaux sur les traitements batchs photos, les montages vidéo, …

Donc, quand on utilise son PC pour autre chose que du jeux vidéo (ou les taches hors pûr GPU), Windows 11 est une catastrophe et j’ai du mal à lui trouver quelque chose de positif avec toutes les régressions au niveau de la gestion du matériel.

Nota : La version Windows ayant le moins d’impact négatif était l’excellent Windows 7.

L’article de Passmark Software ne fait que confirmer qu’un OS peut gravement amputer les évolutions matérielles. C’est d’ailleurs une volonté claire de Microsoft de faire évoluer les équipements PC au même titre qu’imposer le TPM, des processeurs de dernière génération, le secure boot et le Bitlocker pour compenser ces pertes de performances.