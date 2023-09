En test single-core, le Core i9-14900K d'Intel ne craint personne... en multi-core c'est autre chose

Depuis leur publication, les BIOS des cartes mères ont un peu évolué et il est donc intéressant de voir ce que ces nouvelles fuites nous indiquent. Pour ne rien gâcher, les mesures présentées ont été réalisées sur PassMark, un outil un peu plus « inspirant » pour évaluer des processeurs, même s'il ne s'agit encore et toujours que d'un bench, pas d'un exercice pratique.

Doté de 24 cœurs capables d'atteindre une fréquence maximale de 6 GHz, le Core i9-14900K remporte d'abord une brillante victoire sur PassMark : il est effectivement rien de moins que le plus rapide processeur en single-core et se permet de dépasser même « l'édition spéciale » Core i9-13900KS.