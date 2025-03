Dans sa vidéo, Aris de Hardware Busters explique que le processeur Ryzen 7 9800X3D commandé sur Amazon avait pourtant été livré dans une boîte bel et bien scellée, preuve que l'arnaque est relativement élaborée.

En jetant un œil à travers la fenêtre aménagée par AMD sur la boîte de son processeur, on voit ce qui est déjà plus qu'un indice : la marque sur le processeur est de très mauvaise qualité. Bien sûr, c'est à l'ouverture que les choses deviennent on ne peut plus claires : le dissipateur collé à la puce est complètement différent et, plus grave encore, c'est dans le design du processeur que l'on voit la supercherie.

Le FX-4100 est un processeur PGA (pin grid array) avec ses fameuses broches sur le dessous alors que le Ryzen 7 9800X3D constitue la dernière génération signée AMD : le groupe a depuis déjà un petit moment suivi Intel pour adopter un design LGA (land grid array) avec les broches déportées sur le socket de la carte mère plutôt que sur le processeur.