Que l'on s'arrache les exemplaires d'un produit intéressant n'a rien de nouveau dans le monde de la tech. C'est déjà un peu plus surprenant quand le produit en question est facturé plus de 530, voire plus de 560 euros.

Pire encore, alors que les ruptures de stock sont généralisées, les prochains arrivages prévus pour le début de la semaine prochaine ont déjà été réservés et la plupart des boutiques ne prennent plus de commandes sur ce produit. Certes, les technophiles ont certainement rongé leur frein depuis plusieurs mois avec les sorties un peu décevantes de puces Raptor Lake Refresh/Arrow Lake chez Intel et, dans une moindre mesure, Ryzen 9000X chez AMD.

Toutefois, ces ruptures généralisées semblent aussi liées au phénomène du scalping. Les scalpers sont ces individus qui achètent autant d'exemplaires que possible d'un produit attendu/en tension pour, ensuite, profiter de la demande pour les revendre plus, beaucoup plus cher. Les preuves ne sont pas encore nombreuses, mais on peut déjà voir des Ryzen 7 9800X3D être vendus 700, 800 voire 900 dollars sur eBay par exemple.

Difficile pour les revendeurs de lutter contre ce phénomène alors un seul conseil : n'achetez pas ces processeurs et attendez – certes, ce n'est pas toujours évident – que les stocks reviennent. C'est la seule manière de faire tomber les scalpers et que cette pratique cesse.