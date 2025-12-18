Vous prenez régulièrement des notes en regardant vos vidéos YouTube ? NotebookLM va vous aider à devenir beaucoup plus productif.
Plus puissant et doté d'une meilleure mémoire, NotebookLM s'est considérablement amélioré cette année. Cet outil IA qui révolutionne l'apprentissage peut générer des présentations et des infographies grâce à Nano Banana Pro, créer des rapports structurés basés sur des sources fiables et bien plus encore. Il peut également être combiné avec YouTube pour vous aider à creuser certains sujets. On vous explique comment en tirer le meilleur parti.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
1. Faites de vos vidéos des sources
Dans NotebookLM, il est possible d'ajouter une vidéo publique en tant que source en cliquant sur « Ajouter des sources » > « Liens » > « YouTube » et en collant une URL.
Vous pouvez aussi aller plus rapidement en passant par une extension Chrome, comme YouTube to NotebookLM, par exemple. Il sera ainsi possible d'envoyer des playlists entières, d'importer les résultats de vos recherches YouTube et d'extraire plus rapidement les informations de ces médias.
- Export YouTube rapide
- Intégration NotebookLM
- Playlists prises en charge
2. Approfondissez vos connaissances
Une fois votre vidéo importée, son contenu sera automatiquement ajouté à vos sources. Vous pourrez alors accéder à un guide qui propose un résumé de la vidéo, basé sur sa transcription. Cette option bien pratique permet notamment de mieux comprendre certains sujets mais aussi d'interroger NotebookLM : plusieurs thématiques sont proposées par l'outil tout en bas du guide pour vous permettre d'aller plus loin.
3. Comparez plusieurs opinions
Vous souhaitez en apprendre plus sur une thématique et comparer plusieurs opinions ? Plutôt que d'éplucher vos notes, sélectionnez plusieurs vidéos dans vos sources et demandez à NotebookLM de chercher les points d'accord et de désaccord, les différents sujets abordés et les éventuels liens entre les différents discours. Vous aurez ainsi une vision bien plus complète du sujet abordé.
4. Générez des cartes mentales
Le sujet que vous étudiez est complexe ? Sélectionnez vos vidéos et demandez à NotebookLM de générer une carte mentale pour vous aider à y voir plus clair. Cette option se trouve dans la colonne de droite de l'outil, nommée « Studio ». Vous n'aurez plus qu'à naviguer au sein de la carte fournie pour approfondir vos connaissances, clic après clic.
5. Téléchargez des résumés audio
Vous voulez allier l'utile à l'agréable ? En cliquant sur le bouton « Résumé audio » visible dans la section « Studio », vous pouvez demandez à NotebookLM de générer un podcast à partir de vos vidéos. Vous obtiendrez ainsi un condensé d'informations présenté dans un format agréable, à écouter en voiture, lors d'une balade à pied ou encore, en préparant votre dîner. Parfait si vous disposez de peu de temps pour apprendre !
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes