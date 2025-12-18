Vous voulez allier l'utile à l'agréable ? En cliquant sur le bouton « Résumé audio » visible dans la section « Studio », vous pouvez demandez à NotebookLM de générer un podcast à partir de vos vidéos. Vous obtiendrez ainsi un condensé d'informations présenté dans un format agréable, à écouter en voiture, lors d'une balade à pied ou encore, en préparant votre dîner. Parfait si vous disposez de peu de temps pour apprendre !