Notebook n'a pas de fonction d'export mais l'outil gratuit Google Takeout vous permet d'exporter les notes de ce service, et ce, en quelques minutes. Vous pouvez ainsi faire des sauvegardes de vos métadonnées mais aussi de vos sources, de vos notes et de vos artefacts. Pensez à vous créer une alerte sur votre agenda pour lancer un export chaque mois, stockez le fichier zip généré dans le cloud et/ou en local et le tour est joué.