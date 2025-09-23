Si vous voulez désencombrer votre portefeuille, Google Keep a aussi un grand avantage : il est possible d'organiser vos documents en quelques clics. Appuyez sur un ou plusieurs documents, puis cliquez en haut à droite de l'écran sur l'icône en forme de palette de peintre pour choisir une couleur ou sur celle en forme d'étiquette pour ajouter un libellé. Vous pouvez aussi envoyer vos documents sur Google Docs, si vous le souhaitez.