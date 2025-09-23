L'outil de prise de notes Google Keep a plus d'un tour dans son sac et on vous le prouve : voici 5 astuces pour éviter de stocker trop de documents dans votre portefeuille.
Google Keep l'a échappé belle : l'an passé, des rumeurs évoquaient la possible fin de ce service. Heureusement, elles avaient tout faux et cette application de prises de notes est toujours disponible sur nos ordinateurs et smartphones. Envie de désengorger votre portefeuille ? On vous partage 5 astuces qui ont fait leurs preuves.
1. Dites adieu à vos listes de courses volantes
Vous avez l'habitude de rédiger vos listes de courses sur des post-it ? Inutile d'encombrer votre portefeuille avec ça. Lancez Google Keep et écrivez ce que vous voulez. Vous pourrez ensuite faire facilement le ménage en faisant des suppressions groupées.
2. Stockez vos bons de réduction
Certes, Google Wallet est bien pratique pour stocker les documents d'identité, les cartes de paiement et autres cartes de fidélité, mais si vous êtes amateur de bons de réduction, peut-être vaut-il mieux ne pas les mélanger avec vos documents importants. Pour vous faciliter la vie, ouvrez Google Wallet, cliquez sur le bouton « + » visible en bas à droite de l'écran, appuyez sur « Image » >« Prendre une photo » puis capturez à la chaîne tous ces coupons.
3. Archivez vos reçus
Saviez-vous que vous pouviez utiliser la fonction OCR Google Keep pour extraire le texte de vos reçus ? Photographiez-en un avec l'application mobile, puis rouvrez le document, cliquez sur l'image et appuyez sur les trois petits points visibles en haut à droite de l'écran. Choisissez l'option « Extraire le texte de l'image ». Celui-ci apparaîtra en dessous de votre capture et vous n'aurez plus qu'à conserver les informations les plus importantes.
4. Créez des rappels géolocalisés
Si Google Agenda n'a pas son pareil pour vous rappeler vos rendez-vous, Google Keep peut, lui, vous envoyer des rappels en fonction du lieu où vous vous trouvez. Au lieu de stocker un bout de papier dans votre portefeuille, ouvrez l'app, rédigez une note puis cliquez sur l'icône en forme de cloche visible en haut à droite de l'écran. Saisissez un nom de lieu, validez et le tour est joué.
5. Organisez vos notes
Si vous voulez désencombrer votre portefeuille, Google Keep a aussi un grand avantage : il est possible d'organiser vos documents en quelques clics. Appuyez sur un ou plusieurs documents, puis cliquez en haut à droite de l'écran sur l'icône en forme de palette de peintre pour choisir une couleur ou sur celle en forme d'étiquette pour ajouter un libellé. Vous pouvez aussi envoyer vos documents sur Google Docs, si vous le souhaitez.
- L'ajout d'étiquettes, de couleurs et de rappels pour organiser et personnaliser les notes
- La synchronisation automatique sur plusieurs appareils
- Le partage et la collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs