Google semble avoir pris en compte les retours de ses utilisateurs : la firme de Mountain View a, en effet, annoncé hier avoir revu l'expérience utilisateur de la fonction de numérisation incluse dans Google Drive. L'interface a été améliorée pour faciliter les suppressions de pages et les retours en arrière. L'affichage des aperçus a été agrandi afin de pouvoir contrôler plus facilement la qualité du document scanné. Le carousel de navigation bénéficie, quant à lui, d'une apparence plus claire et le glisser-déposer des pages a été simplifié.