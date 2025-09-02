Vous êtes l'heureux propriétaire d'un appareil Android ? Google vient de dévoiler des améliorations pour la fonctionnalité de numérisation disponible dans Google Drive.
- Google Drive améliore sa fonction de numérisation sur Android, rendant le processus plus intuitif et efficace.
- L'interface a été revue pour faciliter la gestion des pages scannées, avec un aperçu agrandi et une navigation simplifiée.
- La mise à jour sera déployée pour tous les utilisateurs de Google Drive sur Android dans les quinze jours.
Google Drive fait partie des apps incontournables pour tous ceux qui utilisent la suite Google Workspace. Ce service de stockage doit son succès à son ergonomie mais aussi à ses mises à jour régulières : récemment, l'équipe Google a conçu un accès facilité aux outils d'édition vidéo, simplifié la navigation dans ce type de média, et inclus de nouvelles fonctions IA.
La firme vient aussi d'annoncer des nouveautés pour l'option de numérisation disponible dans Google Drive.
La numérisation de documents améliorée dans Google Drive
En ouvrant l'app Google Drive sur un appareil Android, vous pouvez scanner des documents en cliquant en bas de l'écran sur une icône en forme d'appareil photo. Vous avez alors accès à un aperçu ainsi qu'à plusieurs options : recadrer l'image, ajouter un filtre, effacer les tâches ou les doigts, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, la consultation de l'aperçu et la navigation au sein du document étaient toutes deux perfectibles.
Google semble avoir pris en compte les retours de ses utilisateurs : la firme de Mountain View a, en effet, annoncé hier avoir revu l'expérience utilisateur de la fonction de numérisation incluse dans Google Drive. L'interface a été améliorée pour faciliter les suppressions de pages et les retours en arrière. L'affichage des aperçus a été agrandi afin de pouvoir contrôler plus facilement la qualité du document scanné. Le carousel de navigation bénéficie, quant à lui, d'une apparence plus claire et le glisser-déposer des pages a été simplifié.
Une mise à jour en cours de déploiement
Cette refonte de l'interface de numérisation de documents devrait permettre aux utilisateurs de gérer et réorganiser plus facilement leurs pages scannées mais aussi de gagner de précieuses minutes. Google a démarré le déploiement de cette mise à jour hier : il devrait être achevé d'ici une quinzaine de jours.
Bonne nouvelle, tous les utilisateurs de Google Drive en version Android vont pouvoir bénéficier de cette évolution. Dans son annonce, Google indique, en effet, qu'elle sera disponible « pour tous les clients Google Workspace, les abonnés individuels Workspace et les utilisateurs disposant de comptes Google personnels. »
