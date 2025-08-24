Google a introduit une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Google Drive. Cette mise à jour offre désormais une méthode plus rapide pour modifier une vidéo stockée dans votre Drive en l'ouvrant directement dans Google Vids.
- Google Drive ajoute un bouton « Ouvrir » pour lancer directement l’édition d’une vidéo dans Google Vids depuis l’aperçu.
- Chaque ouverture crée un nouveau projet Vids : éditez (rognage, musique, texte), puis exportez ; plusieurs formats pris en charge.
- Déploiement en 15 jours sur les navigateurs pris en charge ; l'accès dépend de l’activation admin de Vids.
Le géant de Mountain View facilite désormais l'édition vidéo pour ses utilisateurs Workspace en connectant Drive à Google Vids, son outil de création vidéo lancé l'année dernière. Cette mise à jour introduit un bouton dans l'interface de prévisualisation Drive, offrant un accès direct aux fonctionnalités d'édition sans quitter l'écosystème Google.
Google Drive : un nouveau bouton « Ouvrir » pour accéder rapidement aux outils d'édition
Lors de l'aperçu d'une vidéo dans Google Drive, les utilisateurs verront dorénavant un bouton « Ouvrir » dans le coin supérieur droit de l'écran. Un clic sur ce bouton ouvre le fichier vidéo directement dans Google Vids. L'application importe automatiquement la vidéo, permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions d'édition classiques, telles que le rognage de clips, l'ajout de musique ou la superposition de texte.
Il convient toutefois de préciser que chaque ouverture de fichier génère un nouveau projet Vids. Pour finaliser et partager son travail, il faut donc exporter la vidéo dans un format non modifiable, comme le MP4. À noter aussi que seuls certains types de fichiers sont pris en charge : MP4, QuickTime, OGG et WebM. Les limites actuelles imposent par ailleurs une durée maximale de 35 minutes et une taille inférieure à 4 Go par clip.
Un déploiement étalé sur quinze jours avec des prérequis d'accès
Le déploiement de cette fonctionnalité a débuté jeudi dernier et devrait s'étendre sur une période de 15 jours, bien que cela puisse être plus long selon Google. L'accès reste conditionné à l'activation de Vids par l'administrateur de l'organisation, paramètre activé par défaut, mais avec une dépendance particulière. En effet, si Google Docs est désactivé dans votre domaine pour une raison quelconque, l'accès à Vids sera également indisponible.
La firme américaine précise que les versions récentes de Chrome et Firefox sont pleinement supportées. Sur Edge, la fonction n’est disponible que pour les utilisateurs Windows, excluant Linux et macOS. Les autres navigateurs peuvent fonctionner, sans garantie de stabilité. Vous voilà donc prévenus.