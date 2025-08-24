Lors de l'aperçu d'une vidéo dans Google Drive, les utilisateurs verront dorénavant un bouton « Ouvrir » dans le coin supérieur droit de l'écran. Un clic sur ce bouton ouvre le fichier vidéo directement dans Google Vids. L'application importe automatiquement la vidéo, permettant aux utilisateurs d'effectuer des actions d'édition classiques, telles que le rognage de clips, l'ajout de musique ou la superposition de texte.

Il convient toutefois de préciser que chaque ouverture de fichier génère un nouveau projet Vids. Pour finaliser et partager son travail, il faut donc exporter la vidéo dans un format non modifiable, comme le MP4. À noter aussi que seuls certains types de fichiers sont pris en charge : MP4, QuickTime, OGG et WebM. Les limites actuelles imposent par ailleurs une durée maximale de 35 minutes et une taille inférieure à 4 Go par clip.