Sur Android, le lecteur vidéo de Drive bénéficie lui aussi d’un petit coup de polish. Déjà introduit sur la version web en octobre 2024, ce player modernisé mise sur des lignes plus épurées, des commandes plus intuitives et une interface allégée, conformes à l’esthétique Material Design 3. Les boutons d’avance et de retour rapide sont plus pratiques, les réglages de vitesse de lecture et de sous-titres plus accessibles, et l’expérience générale plus cohérente avec les autres services de Google.