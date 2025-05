La nouveauté est pour l’instant lancée en bêta, réservée sur inscription aux éditions Enterprise Plus, Education Standard et Plus, et Frontline Plus de Google Workspace. À condition que le chiffrement côté client soit activé dans la console d’administration, il est dorénavant possible d’ouvrir un fichier Word au format .docx directement dans Google Docs, de le modifier, puis d’enregistrer les changements sans compromettre ni la protection ni le format d’origine.