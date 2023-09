Google Drive : verrouillez un fichier en un clic

Pour verrouiller un fichier sur Google Drive, l'opération est on ne peut plus simple, puisqu'il suffit d'exécuter un clic droit sur le fichier en question. Dès lors, il faut choisir « Informations sur le fichier », puis valider la commande « Verrouiller ». La mise à jour est en cours de déploiement, et il n'est pas impossible que vous ayez déjà accès à cette nouvelle fonction de verrouillage.