Google Drive propose l’accès aux fichiers hors connexion pour tous

Attention toutefois, les documents non Google tels que des images, PDF et Microsoft Office devront être ouverts via des « applications installées sur votre ordinateur via l'interface Web de Google Drive » précise la firme de Mountain View. Entendez par là qu’il faudra impérativement posséder la suite Office sur son appareil pour ouvrir les fichiers Word, Excel ou PowerPoint stockés en mode hors connexion sur Google Drive.