Google Drive : la nouvelle limitation retirée pour toujours ?

Quelque part entre février et mars, Google a déployé une nouvelle mise à jour pour Google Drive, sa plateforme de stockage et de partage de fichiers en ligne. Orientée vers la stabilité du service et ses performances, elle a pourtant beaucoup fait réagir. Sur Reddit, un utilisateur annonce avoir reçu un message qui lui réclamait de supprimer 2 millions de fichiers pour pouvoir continuer à utiliser Drive.

Sans communication, difficile de savoir que cela correspondait en réalité à une limite de création et d'enregistrement des fichiers dans Google Drive, affichée à 5 millions dans un message d'avertissement qui a commencé à apparaître en mars. Google a finalement confirmé à The Verge que la mise à jour a bien introduit cette limitation du nombre de fichiers que l'on peut créer auprès de tous les utilisateurs, avant d'indiquer qu'elle avait finalement été supprimée.

« Nous avons récemment déployé une mise à jour du système pour les limites d'éléments Drive afin de préserver la stabilité et d'optimiser les performances. Bien que cela n'ait touché qu'un petit nombre de personnes, nous annulons ce changement alors que nous explorons des approches alternatives pour garantir une expérience formidable pour tous. »