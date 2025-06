Concrètement, les nouvelles intégrations permettent d’accéder aux fichiers Word, Excel, PowerPoint du côté de Microsoft, ainsi que Docs, Sheets et Slides pour l'écosystème Google depuis Zoom. Les utilisateurs peuvent les ouvrir, les modifier ou en générer de nouveaux sans quitter la réunion. « Les applications Microsoft 365 et Google Drive pour Zoom offrent une interopérabilité fluide entre les plateformes », souligne le communiqué. Qui plus est, les droits d’accès sont maintenant paramétrables.

En effet, la gestion des droits d'accès bénéficie d'une granularité plus poussée, permettant de définir avec précision les permissions de lecture, de commentaire ou d'édition lors du partage. Pour les outils Google, cette fonctionnalité va encore plus loin en autorisant les ajustements d'accès en temps réel, le tout sans nécessiter de sortir de l'environnement Zoom. Pratique !