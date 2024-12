Marre des arrière-plans proposés par Google Meet ? Créez le vôtre ! Composez un visuel sur l'outil de votre choix (Canva ou autre) aux dimensions suivantes : 1920x1090 px. Puis, rendez-vous dans la section « Ajouter des effets visuels » puis « Arrière-plans » et enfin « Flou et arrière-plans personnels » et cliquez sur l'icône en forme d'image avec un plus. Vous pourrez alors uploader votre image personnalisée et l'utiliser lors de vos réunions.