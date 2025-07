Google Drive ne cesse de s'améliorer. Il est désormais possible, par exemple, d'organiser ses fichiers et de créer des documents avec l'intelligence artificielle Gemini. Le service est aussi capable, depuis peu, d'analyser le contenu audio des vidéos pour générer des transcriptions textuelles, indexées via la recherche Google Drive. On apprend aujourd'hui qu'une nouvelle fonctionnalité bien utile vient de débarquer au sein de ce stockage en ligne.