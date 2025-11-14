NotebookLM, l'assistant de recherche IA créé par Google, s'améliore à nouveau avec l'arrivée de la fonctionnalité Deep Research.
Google mise de plus en plus sur NotebookLM et ses équipes redoublent d'efforts pour booster cet outil de recherche. Parmi les dernières fonctionnalités annoncées, on trouve notamment une option de partage de notes et de podcasts, la génération de vidéos explicatives en français, l'intégration du modèle de création d'images Nano Banana, et la possibilité de définir un rôle pour l'IA.
Mais ce n'est pas tout car Google vient aussi d'ajouter à ce service une fonction très utile : Deep Research.
La fonctionnalité Deep Research débarque dans NotebookLM
L'an passé, Google a lancé Deep Research dans Gemini. Cette fonctionnalité de recherche approfondie est capable d'élaborer un plan d'analyse à partir d'une requête de l'utilisateur puis de parcourir le web afin d'affiner son travail. Elle produit ensuite, après quelques minutes d'attente, un « rapport structuré, pertinent et étayé par des sources fiables. »
Désormais les utilisateurs de NotebookLM vont aussi pouvoir accéder à cette option pour enrichir leurs recherches. Ils pourront activer l'outil dans le service et intégrer les rapports détaillés dans leurs sources, puis extraire, analyser et modifier ces contenus. Dans son annonce, Google explique notamment qu'il sera possible d' « ajouter d’autres sources pendant que la recherche approfondie s’exécute en arrière-plan, afin de constituer une base de connaissances riche sur n’importe quel sujet sans interrompre (le) flux de travail. »
Pour accéder à cette fonction, il suffit de se rendre dans l'espace dédié aux sources, de taper une requête, de sélectionner « Web » comme source, de choisir l'option « Deep Research » (située juste en -dessous de « Fast Research » et de lancer l'outil.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
D'autres améliorations également incluses dans la mise à jour
Google étant d'humeur généreuse cette semaine, le géant a aussi annoncé que NotebookLM serait désormais capable de prendre en charge un nombre accru de fichiers. Il sera, par exemple, possible :
- D'ajouter des données structurées depuis Google Sheets ;
- D'intégrer des documents stockés dans Google Drive en copiant-collant leur URL dans l'outil ;
- De verser des photos (de notes manuscrites, notamment) ;
- D'ajouter des fichiers PDF stockés dans Google Drive ;
- De faire analyser des fichiers .DOCX par le service.
Toutes ces avancées devraient permettre aux utilisateurs de devenir bien plus productifs et d'améliorer considérablement leurs recherches. Pour ceux qui ont hâte d'y accéder, sachez que le déploiement de ces nouveautés est actuellement en cours. Il faudra attendre une petite semaine pour qu'il soit effectif.