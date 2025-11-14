Désormais les utilisateurs de NotebookLM vont aussi pouvoir accéder à cette option pour enrichir leurs recherches. Ils pourront activer l'outil dans le service et intégrer les rapports détaillés dans leurs sources, puis extraire, analyser et modifier ces contenus. Dans son annonce, Google explique notamment qu'il sera possible d' « ajouter d’autres sources pendant que la recherche approfondie s’exécute en arrière-plan, afin de constituer une base de connaissances riche sur n’importe quel sujet sans interrompre (le) flux de travail. »