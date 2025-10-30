Mais ce ne sont pas les seules avancées annoncées par Google : la société a aussi mis en place une « messagerie instantanée (qui) permet de personnaliser le chat selon un objectif, un ton ou un rôle précis ». Il sera par exemple possible de choisir entre un comportement basique, une option d'apprentissage guidé et même de définir le rôle que NotebookLM doit endosser : doctorant, spécialiste marketing, maître du jeu, et bien d'autres. Les prompts de personnalisation ne pourront, en revanche, pas dépasser les 300 caractères.