Voici une nouvelle qui devrait réjouir les utilisateurs de NotebookLM : les conversations vont gagner en précision et fluidité. Cerise sur le gâteau, il sera aussi possible de donner plus de caractère à l'IA.
Lancée en 2023 par Google Labs, l'application de recherche NotebookLM ne cesse de faire des émules et pour cause : elle évolue à toute vitesse. Récemment, l'équipe a permis la prise en charge de plus de 50 langues, français compris, pour les résumés audio. Elle a aussi déployé une option de partage de carnets et de podcasts, une fonction de création de vidéos, et intégré le générateur d'images Nano Banana à l'outil.
De nouvelles avancées viennent également d'être annoncées. On fait le point.
Des performances optimisées pour NotebookLM
L'équipe chargée du développement de NotebookLM travaille dur pour rendre cet outil plus performant. Elle a annoncé hier plusieurs améliorations de taille : « Nous avons considérablement amélioré le chat dans NotebookLM : la fenêtre de contexte est désormais 8 fois plus grande, la mémoire des conversations 6 fois plus longue et la qualité des réponses est améliorée de 50 %. »
La fenêtre contextuelle de Gemini a été étendue à 1 million de jetons, et ce, pour tous les utilisateurs. La cohérence du service a également été améliorée lors d'interactions prolongées, pour plus de fluidité et de pertinence lors des conversations à plusieurs tours. La fiabilité de NotebookLM a aussi été renforcée et le service est désormais capable de faire des analyses encore plus approfondies, en particulier lorsqu'il est confronté à des projets de taille importante.
Autre nouveauté : l'équipe va déployer une fonction de sauvegarde automatique des discussions. De plus, il sera possible de « supprimer l'historique de vos conversations à tout moment, et dans les blocs-notes partagés, vos échanges ne sont visibles que par vous. »
Une avancée de taille pour les discussions
Mais ce ne sont pas les seules avancées annoncées par Google : la société a aussi mis en place une « messagerie instantanée (qui) permet de personnaliser le chat selon un objectif, un ton ou un rôle précis ». Il sera par exemple possible de choisir entre un comportement basique, une option d'apprentissage guidé et même de définir le rôle que NotebookLM doit endosser : doctorant, spécialiste marketing, maître du jeu, et bien d'autres. Les prompts de personnalisation ne pourront, en revanche, pas dépasser les 300 caractères.
Les nouveaux paramètres du chat NotebookLM permettront également à l'utilisateur de décider de la longueur de la réponse qu'il souhaite obtenir : par défaut, longue ou courte. Cela permettra de générer des réponses plus adaptées aux différents besoins des personnes interagissant avec cette IA.
Toutes ces améliorations sont en cours de déploiement et devraient être bientôt disponibles au sein du service.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)