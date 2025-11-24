Il est également possible, en cliquant sur l'icône en forme de stylo visible sur le côté des boutons, de personnaliser le résultat en choisissant la langue du document, son format (carré, portrait, paysage), son niveau de détail et en rédigeant un prompt. Une fois la génération lancée, il faudra attendre un peu avant de pouvoir afficher le résultat (cela dépend du nombre de sources à synthétiser). Celui-ci peut, par la suite, être téléchargé ou partagé.