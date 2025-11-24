Nano Banana Pro vient d'être intégré à NotebookLM et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça promet !
D'humeur créative, Google n'en finit pas de perfectionner NotebookLM. Parmi les dernières fonctionnalités annoncées, on trouve notamment la génération de vidéos en français, la définition de rôles, plusieurs formats de présentations vidéo, le partage de podcast et bien d'autres.
Ayant récemment lancé son nouveau modèle Gemini 3 et le générateur d'images Nano Banana Pro, le géant de la Tech en a aussitôt fait profiter NotebookLM.
NotebookLM inclut désormais Nano Banana Pro
Google a récemment dévoilé son nouveau modèle de génération d'images, Gemini 3 Pro Image, aussi connu sous le nom de Nano Banana Pro. Successeur du très populaire Nano Banana, il est notamment capable de générer des images en résolution 4K, avec du texte précis et lisible, ce qui en fait l'outil idéal pour réaliser des infographies. Google a, bien sûr, tout de suite vu ce potentiel et a intégré Nano Banana Pro à NotebookLM.
Désormais, les étudiants et professionnels qui utilisent ce service pour générer des fiches de révision et améliorer leur compréhension de concepts complexes vont pouvoir synthétiser des informations pour créer des visuels de qualité. NotebooKLM peut aussi désormais créer des diaporamas complets sur la base des sources versées dans l'outil. Une option de partage au format PDF est même disponible.
Comment générer des visuels avec NotebookLM ?
Ces deux fonctionnalités sont gratuites et en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Pour y accéder, il suffit de vous rendre dans NotebookLM. Dans la colonne « Studio », disponible à droite de l'écran, vous pourrez voir un certain nombre d'options. Deux nouveaux boutons sont, depuis peu, disponibles : « Infographies » et « Présentations ». Un simple clic permet de lancer la génération de contenus.
Il est également possible, en cliquant sur l'icône en forme de stylo visible sur le côté des boutons, de personnaliser le résultat en choisissant la langue du document, son format (carré, portrait, paysage), son niveau de détail et en rédigeant un prompt. Une fois la génération lancée, il faudra attendre un peu avant de pouvoir afficher le résultat (cela dépend du nombre de sources à synthétiser). Celui-ci peut, par la suite, être téléchargé ou partagé.
La grande force des ces nouvelles options est qu'elles se basent uniquement sur les sources utilisées au sein d'un projet NotebookLM. Un simple test nous a permis de constater que le résultat est vraiment d'excellente qualité, tant dans le fond que dans la forme. Seul bémol : il est, pour l'heure, impossible de modifier les documents générés.
Malgré tout, il s'agit là d'une avancée considérable qui devrait plaire à de nombreux utilisateurs. Powerpoint et Canva n'ont qu'à bien se tenir !
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)