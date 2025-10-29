Comment faire pour utiliser cette option ? La marche à suivre est toute simple : il suffit de se connecter à l'application web Gemini, d'activer la fonction Canvas et de demander à l'outil de créer une présentation, en lui indiquant, bien sûr, la thématique, le nombre de slides attendues et toute autre information utile. Il est notamment possible de verser quelques sources pour enrichir le document.