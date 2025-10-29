Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gemini : ils vont pouvoir demander à cette IA de créer toutes sortes de diaporamas, à exporter par la suite dans l'application Google Slides.
L'intelligence artificielle Gemini a récemment bénéficié d'un boost de popularité. Le succès du modèle Nano Banana, lancé en août dernier, y est notamment pour quelque chose. Motivé par ses derniers résultats, Google prépare activement la sortie de la version 3.0. Le géant déploie aussi régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour parfaire sa technologie : la dernière en date concerne la création de diaporamas.
La création de présentations débarque dans Gemini
Dans un récent article de blog, Google a annoncé qu'il introduisait « la possibilité de créer des présentations dans l'application Gemini via Canvas ». Cette nouvelle fonctionnalité, qui devrait faciliter la création de présentations commerciales, de cours ou encore de projets de classe, devrait particulièrement plaire aux professionnels, enseignants et étudiants.
Comment faire pour utiliser cette option ? La marche à suivre est toute simple : il suffit de se connecter à l'application web Gemini, d'activer la fonction Canvas et de demander à l'outil de créer une présentation, en lui indiquant, bien sûr, la thématique, le nombre de slides attendues et toute autre information utile. Il est notamment possible de verser quelques sources pour enrichir le document.
Gemini génèrera alors en quelques secondes une présentation esthétique qu'il sera possible d'exporter directement dans l'app Google Slides, pour ajouter d'éventuelles modifications.
Une fonction encore en cours de déploiement
Cette fonctionnalité de création de présentations devrait permettre aux utilisateurs de gagner un temps précieux. Elle produit des diaporamas à la fois esthétiques et fournis. Bien sûr, il faudra prévoir de vérifier les informations incluses par Gemini, pour prévenir d'éventuelles hallucinations.
L'option sera disponible pour de nombreux utilisateurs, disposant des forfaits suivants :
- Business Starter, Standard et Plus ;
- Enterprise Starter, Standard et Plus ;
- Essentials, Enterprise Essentials et Enterprise Essentials Plus ;
- Education fundamentals, niveau standard et plus ;
- Google AI Pro, Google AI Ultra et Google AI Pro for Education.
Les organismes à but non lucratif pourront également y accéder.
Cette évolution est, pour l'instant, disponible uniquement en version web et web mobile. Son déploiement a démarré il y a peu et devrait être finalisé d'ici le 12 novembre prochain.
