Que de nouveautés chez NotebookLM ! Ces derniers mois, Google multiplie les innovations pour cet outil : intégration du générateur d'images IA Nano Banana, optimisation des performances, ajout de l'option Deep Research, arrivée d'une fonction de création de diaporamas, etc. Bien décidée à rendre ce service indispensable aux yeux des étudiants mais aussi des professionnels, la firme vient également de lancer deux améliorations de taille pour la version mobile.