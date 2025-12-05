Bonne nouvelle pour les fans de NotebookLM : vous pouvez désormais ajouter rapidement des images à l'application mobile grâce à la nouvelle mise à jour de cet outil.
Que de nouveautés chez NotebookLM ! Ces derniers mois, Google multiplie les innovations pour cet outil : intégration du générateur d'images IA Nano Banana, optimisation des performances, ajout de l'option Deep Research, arrivée d'une fonction de création de diaporamas, etc. Bien décidée à rendre ce service indispensable aux yeux des étudiants mais aussi des professionnels, la firme vient également de lancer deux améliorations de taille pour la version mobile.
L'utilisation de la caméra devient possible dans NotebookLM
Disponible sur iOS et Android, l'application NotebookLM est un peu moins complète que la version web. Elle a, en effet, été pensée avant tout pour faciliter l'écoute des podcasts générés par l'outil. Mais l'arrivée d'une nouvelle option devrait améliorer les choses : Google vient, en effet, de permettre l'ajout d'images en tant que sources.
Il était déjà possible de verser des PDF, des fichiers audio, des URL, des vidéos YouTube ou du texte copié dans l'appli mobile. Désormais, vous pouvez aussi trouver dans NotebookLM un bouton pour lancer la caméra de votre smartphone. Ce dernier est visible directement en page d'accueil ou dans la section « Sources » disponible pour chaque carnet de notes créé dans l'outil.
L'ajout d'images depuis une galerie également disponible
Mais ce n'est pas tout : Google a aussi intégré une nouvelle option d'ajout d'images dans NotebookLM. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir un carnet de notes, de cliquer sur la section « Sources » en bas de l'écran puis d'appuyer sur le bouton « Ajouter une source ». Vous pourrez ensuite sélectionner l'option « Images » et accéder à la galerie de votre téléphone pour transférer vos clichés et captures d'écran.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)
Vous avez lancé NotebookLM mais vous ne voyez pas encore ces nouveautés ? Pas de panique, pour accéder à ces deux options, une mise à jour côté serveur est nécessaire. Pour ce faire, allez dans les paramètres de votre smartphone et :
- Cliquez sur « Applications » puis choisissez NotebookLM dans la liste des apps ouvertes récemment ;
- Appuyez sur le bouton « Forcer l'arrêt » ;
- Relancez votre app NotebookLM.
Vous devriez alors voir apparaître les nouvelles fonctionnalités dans l'outil.