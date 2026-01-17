Plus puissantes que jamais, les cartes graphiques sont parfois vues comme le composant le plus important, notamment sur une configuration gamer.
À Clubic, nous parlons tellement souvent des cartes graphiques conçues par AMD, Intel ou NVIDIA que nous en oublierions presque que ce composant peut être parfois un peu nébuleux.
Rastérisation et moi, et moi, et moi…
En fin d'année dernière, nous avons – à plusieurs reprises – évoqué les vidéos de nos confrères de la chaîne Branch Education. Une chaîne Youtube qui se focalise sur les explications les plus didactiques possibles. Il n'y a pas si longtemps, nous avions relayé une vidéo traitant du fonctionnement du GPU – pour graphics processing unit – la puce au cœur des cartes graphiques.
Aujourd'hui, nous prenons le « problème » de manière plus globale au travers d'une vidéo d'un peu plus de 20 minutes. Comme à leur habitude, nos confrères de Branch Education prennent le temps de bien expliquer les choses en prenant d'abord l'exemple d'une scène, classique, de Red Dead Redemption 2 avec ses 2,1 millions de vertices et ses 3,5 millions de triangles pour recréer une station de trains, en pleine campagne.
Les habitués de la carte graphique n'apprendront sans doute pas grand-chose au cours de cette vidéo qui est toutefois une petite perle pour en expliciter le fonctionnement à des néophytes. La notion de rastérisation, la question des objets visibles ou du buffer de profondeur, le concept de pixel fragment shading et bien d'autres sujets sont ainsi abordés en détails avec, à chaque fois, des exemple concrets avancés de manière très pédagogique. Impeccable.