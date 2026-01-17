Aujourd'hui, nous prenons le « problème » de manière plus globale au travers d'une vidéo d'un peu plus de 20 minutes. Comme à leur habitude, nos confrères de Branch Education prennent le temps de bien expliquer les choses en prenant d'abord l'exemple d'une scène, classique, de Red Dead Redemption 2 avec ses 2,1 millions de vertices et ses 3,5 millions de triangles pour recréer une station de trains, en pleine campagne.

Les habitués de la carte graphique n'apprendront sans doute pas grand-chose au cours de cette vidéo qui est toutefois une petite perle pour en expliciter le fonctionnement à des néophytes. La notion de rastérisation, la question des objets visibles ou du buffer de profondeur, le concept de pixel fragment shading et bien d'autres sujets sont ainsi abordés en détails avec, à chaque fois, des exemple concrets avancés de manière très pédagogique. Impeccable.