Pour cela, YouTube annonce franchir une nouvelle étape dans l’amélioration de la qualité visuelle. La plateforme déploie une fonction d’upscaling dopée à l’IA, capable d’augmenter automatiquement la définition des vidéos.

Dans un premier temps, les contenus en dessous du 1080p seront convertis de la SD vers la HD, avant d’étendre le procédé jusqu’à la 4K dans un futur proche.