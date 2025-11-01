YouTube franchit une nouvelle étape pour s’imposer dans le salon. La plateforme déploie une série d’outils inédits destinés à offrir une expérience de visionnage digne des plus grandes chaînes télévisées, quel que soit le contenu. Objectif : transformer chaque vidéo YouTube en un véritable programme premium sur grand écran.
Depuis les balbutiements du HD Ready 720p jusqu’à la démocratisation de la 4K, la course à la définition n’a jamais ralenti. Mais que faire de ces vieilles vidéos granuleuses qui peuplent encore YouTube ? La plateforme teste actuellement une nouvelle fonction d’upscaling (ou mise à l'échelle) dopée à l’IA, capable de métamorphoser les contenus d’antan en images (presque) dignes des standards modernes. Son nom : Super Resolution.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
« Appelez-moi Super, pas de chichi !»
Du côté de Google, on a fait un constat très simple : le salon est devenu le nouveau prime time des créateurs. En un an, le nombre de chaînes YouTube générant des revenus à six chiffres (ou plus) grâce aux écrans de télévision a bondi de plus de 45%. Une preuve que la plateforme s’impose désormais comme un média de salon à part entière, et que la qualité se doit d'être au rendez-vous sur grand écran.
Pour cela, YouTube annonce franchir une nouvelle étape dans l’amélioration de la qualité visuelle. La plateforme déploie une fonction d’upscaling dopée à l’IA, capable d’augmenter automatiquement la définition des vidéos.
Dans un premier temps, les contenus en dessous du 1080p seront convertis de la SD vers la HD, avant d’étendre le procédé jusqu’à la 4K dans un futur proche.
La Super Resolution au bon vouloir des créateurs de contenus
Google précise que les créateurs garderont la main sur leurs contenus. De ce fait, les fichiers et résolutions d’origine resteront intacts, et il sera même possible de désactiver ces améliorations à tout moment. Côté spectateurs, là aussi, rien ne sera imposé. Les vidéos pourront toujours être visionnées dans leur qualité d’origine, la version « Super Resolution » étant clairement identifiée dans les paramètres.
De plus, toujours dans l'optique de gagner en confort sur grand écran, YouTube s’apprête à relever la limite des fichiers de miniatures de 2 Mo à 50 Mo, afin de permettre la création et l’affichage de vignettes en 4K (toujours pour un confort accru sur grand écran).
La plateforme teste également, auprès de certains créateurs, l’envoi de vidéos plus volumineuses pour offrir une qualité d’image encore supérieure.
Aussi, Google annonce vouloir rendre plus « télévisuelle » l'expérience YouTube sur Smart TV, avec un nouveau système de chaînes qui permettra des aperçus immersifs sur la page d'accueil, pour améliorer la découverte de contenu et l'engagement.
Bientôt, sur les vidéos de shopping, les spectateurs pourront également scanner un QR Code pour ouvrir instantanément la page du produit sur leur téléphone. YouTube teste également la possibilité de mettre en avant des produits à des moments précis et programmés dans les vidéos.
Source : Engadget
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes