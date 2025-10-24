On l'attendait avec impatience, la voici enfin : la refonte visuelle de YouTube vient d'être déployée globalement en version iOS et Android.
En pleine guerre contre les deepfakes, l'équipe YouTube n'oublie pas pour autant d'améliorer sa plateforme. Elle avait annoncé la semaine dernière le déploiement imminent d'importantes améliorations pour son interface. C'est désormais chose faite pour les appareils sous système iOS et Android. Découvrons quelles nouveautés sont au menu !
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
La refonte YouTube débarque sur iOS et Android
Cela faisait des années que YouTube n'avait pas fait d'aussi grands changements sur son interface. Après des mois de test, ses développeurs ont annoncé le 14 octobre dernier d'importantes modifications visuelles qui viennent tout juste d'être déployées globalement sur mobile.
Le premier changement concerne les icônes et il semble, à première vue, plutôt discret. Pourtant ces visuels ont bien été améliorés : ils sont un peu plus grands et leurs contours sont devenus plus arrondis et plus épais. On peut apercevoir ces changements dans les menus supérieurs et inférieurs de l'app, mais aussi dans les paramètres ou au sein du lecteur.
Le bouton « J'aime » a lui aussi été modifié : il est désormais doté d'un pouce plus long et accompagné de petites animations bien sympathiques : lorsqu'on clique pour aimer un clip musical de petites notes virevoltent. Pour un évènement sportif (un récapitulatif de match de foot, par exemple), un ballon apparaît brièvement.
Une expérience de visionnage optimisée
Mais le gros du travail concerne le lecteur vidéo, qui a été optimisé pour permettre une « expérience visuelle plus claire et plus immersive ». Les icônes ont, ici aussi, été modernisées et le bouton « Plein écran », qui a été agrandi et entouré d'un cercle, est bien plus visible. Afin de mettre plus en valeur le contenu des vidéos, les icônes du bas et le bouton « Plus de vidéos » ont été placées dans des conteneurs en forme de pilule. La fonction d'enregistrement est aussi devenue plus intuitive.
Autre nouveauté : lorsque l'utilisateur met en pause un contenu, celui-ci n'est plus grisé. De plus, quand on double-clique pour avancer ou reculer de 10 secondes dans une vidéo ou quand on passe d'un onglet à un autre, les animations ont été modifiées pour être plus fluides et surtout, plus discrètes.
L'une des autres grandes avancées concerne les commentaires. YouTube avait déjà commencé à améliorer sa section Commentaires cet été en s'inspirant de Reddit. Désormais le suivi des discussions a été clarifié et simplifié.
Reste à savoir si les utilisateurs apprécieront ces améliorations visuelles.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes