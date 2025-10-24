Mais le gros du travail concerne le lecteur vidéo, qui a été optimisé pour permettre une « expérience visuelle plus claire et plus immersive ». Les icônes ont, ici aussi, été modernisées et le bouton « Plein écran », qui a été agrandi et entouré d'un cercle, est bien plus visible. Afin de mettre plus en valeur le contenu des vidéos, les icônes du bas et le bouton « Plus de vidéos » ont été placées dans des conteneurs en forme de pilule. La fonction d'enregistrement est aussi devenue plus intuitive.