Les deepfakes se multiplient sur YouTube et la plateforme est bien décidée à y mettre le holà : une nouvelle fonction de détection IA est en cours de déploiement.
Ayant récemment dépoussiéré son interface et ses commentaires, YouTube poursuit sa mue. La plateforme a actualisé ses règles publicitaires en refusant les annonces de mauvaise qualité. Elle a également réglé l'un de ses plus gros soucis d'ergonomie en permettant la dissimulation des pop-ups d'écrans de fin. YouTube concentre désormais son attention sur les deepfakes avec une toute nouvelle fonctionnalité. Découvrons-la ensemble !
YouTube déclare la guerre aux deepfakes
À cause de l'essor de l'IA, les deepfakes pullulent sur la plateforme YouTube et les conséquences peuvent parfois être graves. Pour lutter contre ce fléau, la plateforme a décidé de combattre le feu par le feu : elle a conçu un outil de détection de ressemblance boosté à l'intelligence artificielle, qui est actuellement en cours de déploiement auprès de 5000 personnes.
Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux créateurs de contenus de détecter les copies non autorisées de leur image et de demander leur suppression. Elle s'adresse, pour l'heure, aux membres du Programme Partenaire de la plateforme (un email a été envoyé aux personnes éligibles). Le déploiement devrait se poursuivre dans les prochains mois et tous les créateurs monétisés pourront utiliser cette fonction à partir de janvier prochain.
Comment fonctionnera le nouvel outil de détection ?
L'outil sera disponible au sein du YouTube Studio, dans la section « Détection de contenu ». Les créateurs devront l'activer en scannant un QR Code, en fournissant une pièce d'identité avec photo et en se filmant pour confirmer qu'il s'agit bien d'eux. Quelques jours d'attente seront ensuite nécessaires pour recevoir une validation. Une fois cette étape passée, ces utilisateurs pourront lancer une recherche de deepfakes et accéder à une liste classée par priorité.
Il sera alors possible de faire deux types de demandes :
- La suppression pour ressemblance : il s'agit des fausses vidéos générées par IA qui copient les visages et/ou les voix sans autorisation ;
- La suppression liée aux droits d'auteur : si une personne a utilisé un contenu protégé sans permission, la vidéo pourra être signalée et retirée.
En limitant les abus, cette nouvelle fonction devrait permettre aux créateurs de mieux protéger leur identité et leurs contenus, mais aussi de renforcer, à terme, la sécurité de tout l'écosystème YouTube.
