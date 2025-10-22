À cause de l'essor de l'IA, les deepfakes pullulent sur la plateforme YouTube et les conséquences peuvent parfois être graves. Pour lutter contre ce fléau, la plateforme a décidé de combattre le feu par le feu : elle a conçu un outil de détection de ressemblance boosté à l'intelligence artificielle, qui est actuellement en cours de déploiement auprès de 5000 personnes.