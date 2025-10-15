Après des années de bons et loyaux services, l'interface de YouTube s'offre un lifting bien mérité. La plateforme promet une expérience plus immersive et des conversations (enfin) lisibles, grâce à une refonte visuelle déployée sur tous les écrans.
Le géant du streaming n'avait pas dépoussiéré son apparence de manière aussi visible depuis longtemps. YouTube a officialisé le déploiement d’une nouvelle interface utilisateur, avec pour ambition de rendre la navigation plus fluide et de mieux mettre en valeur les vidéos. Cette mise à jour concerne aussi bien le site web que les applications mobiles et télévisées. Attendu de longue date, le système de commentaires s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs pour structurer les échanges.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Une interface qui fait de la place
L'heure est à l'épure. Le lecteur vidéo se débarrasse du superflu avec des icônes et des boutons de contrôle rendus partiellement transparents. L'idée est de laisser toute la place à l'image, en évitant que les commandes ne viennent perturber le visionnage. Sur grand écran, les informations sont réorganisées pour alléger l'ensemble.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
La navigation dans une vidéo par double-tape a aussi été modernisée pour être moins intrusive. De plus, pour rendre l'expérience plus vivante, le bouton « J'aime » s'anime désormais différemment selon le thème de la vidéo. Un petit gadget amusant qui vise à renforcer l'engagement en apportant une touche de fantaisie contextuelle.
Les commentaires entrent dans le rang
C'est sans doute le changement le plus attendu par la communauté : les commentaires sont maintenant organisés en fils de discussion. Fini, le long défilement fastidieux pour suivre une conversation. Les réponses sont désormais imbriquées les unes sous les autres, créant une hiérarchie claire qui facilite grandement la lecture.
Cette nouveauté, ainsi que d’autres ajustements visuels, avait déjà été aperçue chez certains utilisateurs ces derniers mois, signe que la plateforme a pris le temps de peaufiner sa copie. Le déploiement, désormais global, met fin à une longue attente pour une fonctionnalité devenue standard sur la plupart des réseaux sociaux.