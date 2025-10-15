Le géant du streaming n'avait pas dépoussiéré son apparence de manière aussi visible depuis longtemps. YouTube a officialisé le déploiement d’une nouvelle interface utilisateur, avec pour ambition de rendre la navigation plus fluide et de mieux mettre en valeur les vidéos. Cette mise à jour concerne aussi bien le site web que les applications mobiles et télévisées. Attendu de longue date, le système de commentaires s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs pour structurer les échanges.