C’est une frustration quasi universelle : ces vignettes qui recouvrent la fin d’une vidéo au moment le plus inopportun. YouTube s’attaque enfin à ce défaut d’ergonomie avec une option simple pour que le spectateur reprenne le contrôle de son visionnage.
Qui n’a jamais pesté contre ces recommandations qui masquent la scène finale d’un court métrage ou les bloopers d'une vidéo de son créateur favori ? Conçus pour retenir l’audience, les panneaux de fin de lecture sont devenus l’un des irritants les plus connus de la plateforme. Après des années de plaintes discrètes et d’extensions de navigateur palliatives, YouTube semble avoir entendu raison et déploie une solution attendue de longue date.
À la demande générale
Le changement prend la forme d’un simple bouton « Masquer », qui apparaît en haut à droite du lecteur vidéo lorsque les superpositions s'affichent. D'une simple pression, les vignettes et autres appels à l’action disparaissent, laissant le champ libre aux dernières secondes du contenu. L’expérience de visionnage est ainsi clarifiée sans pour autant être définitivement modifiée.
En effet, la commande n’est pas un réglage global qui désactiverait la fonction pour de bon. Il s’agit d’une action ponctuelle, à renouveler à chaque visionnage si le besoin s’en fait sentir. Un choix délibéré de la part de YouTube, qui cherche un équilibre entre le confort de l'utilisateur et les outils de promotion essentiels aux créateurs de contenu. Si l’on change d’avis, un bouton « Afficher » permet de faire revenir les éléments.
Cette décision s'appuie sur des données concrètes. Lors des phases de test, YouTube a constaté que l’impact sur le trafic des chaînes était minime, avec une baisse des clics sur les écrans de fin inférieure à 1,5%. Un chiffre jugé suffisamment faible pour justifier le déploiement de la fonction à grande échelle.
L’autre victime de ce grand ménage est le bouton d’abonnement qui apparaissait au survol du filigrane de la chaîne sur ordinateur. Cette interaction, jugée superflue et distrayante, est supprimée. Selon la plateforme, elle ne représentait qu’une part infime des nouveaux abonnements (moins de 0,05%), le bouton principal situé sous la vidéo étant bien plus efficace.