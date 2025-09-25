Le changement prend la forme d’un simple bouton « Masquer », qui apparaît en haut à droite du lecteur vidéo lorsque les superpositions s'affichent. D'une simple pression, les vignettes et autres appels à l’action disparaissent, laissant le champ libre aux dernières secondes du contenu. L’expérience de visionnage est ainsi clarifiée sans pour autant être définitivement modifiée.

En effet, la commande n’est pas un réglage global qui désactiverait la fonction pour de bon. Il s’agit d’une action ponctuelle, à renouveler à chaque visionnage si le besoin s’en fait sentir. Un choix délibéré de la part de YouTube, qui cherche un équilibre entre le confort de l'utilisateur et les outils de promotion essentiels aux créateurs de contenu. Si l’on change d’avis, un bouton « Afficher » permet de faire revenir les éléments.