Ces dernières heures, les annonceurs qui passent par YouTube et/ou le flux Discover de Google ont reçu de la firme de Mountain View un message annonçant une refonte de la documentation de ses règles publicitaires. L'entreprise californienne indique qu'aucune nouvelle restriction n'est ajoutée. Pourtant, cette mise au point nous montre l'ampleur des interdictions existantes, qui vont des affirmations exagérées aux contenus violents, en passant par la modération automatique renforcée.